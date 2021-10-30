Труп иракца обнаружен на белорусско-польской границе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Труп иракца обнаружен на линии белорусско-польской границы, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"29 октября на линии белорусско-польской границы белорусским пограничным нарядом обнаружена группа беженцев из Сирии и Ирака, возле которых на земле лежал труп мужчины неславянской внешности. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствовал о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь", - рассказали в ГПК.

По словам беженцев, они находились на территории Польши, когда случилась трагедия. Один из мужчин, гражданин Ирака, был болен диабетом и нуждался в инсулине. Однако польские правоохранители, задержавшие иностранцев, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали с целью устрашения. При этом особой жестокостью отличалась женщина. Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу.

Также польские силовики, не разбираясь, задержали и насильно вытеснили с группой беженцев двух иностранцев с документами, выданными компетентными органами Германии, которые пытались помочь людям, попавшим в сложную ситуацию.

Для установления обстоятельств смерти гражданина Ирака вызвана следственно-оперативная группа.

"Это не первая подобная трагедия на границе, ставшая результатом крайне жестокого отношения к беженцам со стороны представителей правоохранительных органов отдельных стран ЕС", - отметили в Госпогранкомитете.-0-

Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака