30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданина Ирака, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 29 октября поступили сведения, что обнаружено тело мужчины без признаков жизни вблизи пограничной заставы "Токари". На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлено, что погибший - 25-летний гражданин Ирака.

Рядом с погибшим находились еще 7 иностранных граждан, в том числе пятилетний ребенок. Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Беларуси и уже в тот момент мужчина был мертв.

Следователи с участием специалистов областного управления ГКСЭ осмотрели место происшествия. Обнаружены следы, подтверждающие слова иностранцев. Проводятся следственные и процессуальные действия, назначены экспертные исследования.-0-