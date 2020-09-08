Цех по выращиванию кур-несушек горел под Слонимом

8 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Слонимские спасатели и работники сельхозпредприятия ликвидировали пожар в здании птичника, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 7 сентября в центр оперативного управления Слонимского райотдела МЧС поступило сообщение о пожаре в цеху по выращиванию кур-несушек в деревне Задворье. К месту вызова направились четыре расчета спасателей.

Из-под кровли здания над бытовыми помещениями шел дым. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на помещения, где находились около 7,4 тыс. цыплят. Эвакуация не проводилась.

"На ликвидацию пожара потребовалось около получаса. Огнем повреждены перекрытие и кровля на площади 120 кв.м", - рассказали в МЧС. До прибытия спасателей работники пытались самостоятельно при помощи огнетушителей, а также шлангов и пожарного гидранта справиться с огнем.

Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.-0-