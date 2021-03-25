У двух гомельчан изъяли более 12 кг насвая

Фото УВД Гомельского облисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из незаконного оборота изъяли свыше 12 кг насвая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
В нескольких районах областного центра сотрудники наркоконтроля облисполкома провели профилактические мероприятия. Силовую поддержку оказали бойцы ОМОН.
В Советском районе в доме у 34-летнего гомельчанина обнаружили более 4,5 кг некурительного табачного изделия. У его сверстника из Центрального района нашли свыше 8 кг насвая. Мужчина хранил вещество дома.
Насвай изъяли. На обоих составили административные протоколы. Правонарушителей отправили в изолятор временного содержания.-0-