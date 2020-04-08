У фермера в Столинском районе из-за пала травы сгорели отходы пиломатериалов

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе из-за весеннего пала сгорело 515 кубометров отходов пиломатериалов, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 7 апреля в километре от деревни Стахово. Сообщение о горении сухой растительности спасателям поступило в 16.07. Прибывшие к месту вызова работники МЧС обнаружили, что горит не только трава на площади 1,5 га, но и отходы пиломатериалов фермерского хозяйства "Шпаковский".

В тушении пожара были задействованы два лафетных ствола и другие необходимые силы и средства. Для бесперебойной подачи воды использовались автоцистерна и мелиоративный канал, расположенный в 100 м от места происшествия. К 19.00 пожар удалось локализовать, а спустя час - полностью ликвидировать.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Среди приоритетных версий - неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности.-0-