У подростка в руках взорвалась петарда

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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе подросток травмирован после взрыва петарды, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Вечером 25 декабря в учреждение здравоохранения на лечение с травматической ампутацией ногтевой доли пальца доставлен 16-летний житель Столина.
Следственно-оперативная группа установила, что юноша получил телесные повреждения при взрыве петарды в руке. Правоохранителям парень пояснил, что не успел бросить петарду до ее взрыва. Проводится проверка.
Следователи рекомендуют всем быть крайне осторожными при использовании пиротехнических изделий и следовать требованиям инструкций по их использованию.-0-