У витебчанина изъято 3,2 кг марихуаны

19 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли у витебчанина 3,2 кг марихуаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сотрудники милиции задержали автомобиль "Лада Ларгус" под управлением 36-летнего неработающего жителя Витебска. Во время обыска автомобиля и арендуемой квартиры, а также дачи одного из родственников мужчины в Городокском районе изъято 3,2 кг марихуаны. В квартире был оборудован тайник с этим веществом, на даче витебчанин сушил наркотики на печи. Кроме того, во время обыска были найдены приборы для курения марихуаны. Мужчина пояснил, что выращивал ее для личного употребления.

Милиционеры проверяют витебчанина на причастность к распространению наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси. Ранее мужчина судим не был.-0-