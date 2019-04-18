У жителя Добруша изъяли 560 л контрафактного спирта

18 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе правоохранители пресекли факт незаконной перевозки контрафактного спирта, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники взвода по охране территорий радиационного загрязнения Добрушского РОВД совместно с бойцами ОМОН УВД в ночь на 17 апреля на автодороге М10 задержали машину. За рулем авто находился неработающий 37-летний житель райцентра. В салоне и багажнике иномарки милиционеры обнаружили картонные коробки, внутри которых находились 112 пластиковых емкостей по 5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью.

Контрафактный товар общим объемом 560 л изъят. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5) с конфискацией спиртосодержащей продукции.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома