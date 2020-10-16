16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Глусского района изъято 185 г марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"На днях сотрудники Глусского РОВД за хранение марихуаны задержали жителя одной из деревень района. По предварительной информации, участок дикорастущей конопли 31-летний мужчина обнаружил недалеко от своей деревни. Срезанные наркосодержащие растения перевез на территорию домовладения. При осмотре в сарае у его дома правоохранители обнаружили высушенную марихуану", - рассказали в УВД. В доме стражи порядка нашли прибор для курения и полимерный пакет с остатками вещества растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. Милиционеры устанавливают его возможную причастность к сбыту марихуаны и другим уголовно наказуемым действиям в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропов.

По сведениям управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома, за девять месяцев по области из незаконного оборота изъято 8,5 кг наркотиков и 0,3 кг психотропных веществ. В основном это наркотики растительного происхождения, в частности марихуана (7,3 кг, количество изъятий - 123).-0-