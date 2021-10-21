21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У жителя Слуцкого района изъяли марихуану, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Ранее не судимый 33-летний мужчина задержан ОНиПТЛ Слуцкого РОВД. "Он приобрел и хранил по месту жительства опасное наркотическое средство - марихуану - массой более 600 г, что является крупным размером. Он утверждает, что запрещенное вещество приобрел без цели сбыта, а для личного употребления", - отметили в ведомстве.

Наркотик растительного происхождения у мужчины был изъят.

В отношении задержанного следователи возбудили дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков). Наказание по этой части статьи - до 5 лет лишения свободы.-0-