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27 октября 2021, 16:57

У жителя Витебска изъяли более 340 г марихуаны и незарегистрированную символику

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27 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебчанина задержали правоохранители за хранение более 340 г каннабиса и незарегистрированной символики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В поле зрения сотрудников по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД Витебска попал неоднократно судимый неработающий местный житель. Мужчина подозревался в незаконном обороте наркотиков.

В ходе осмотра жилища 51-летнего витебчанина правоохранители обнаружили и изъяли более 340 г опасного наркотического средства - марихуаны, курительные приспособления и незарегистрированную символику.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-

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