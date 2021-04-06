Убийца собственной матери приговорен к 18 годам колонии

6 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор в отношении фигуранта, который в прошлом году до смерти избил мать в Сенненском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошел в 2020 году в деревне Новая Оболь. 29-летний мужчина 8 октября освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Вечером следующего дня по месту жительства он распивал спиртное со своей матерью. Между ними возник конфликт, сын нанес 59-летней женщине множество ударов кулаками и подручными предметами, от чего она скончалась на месте. Виновный сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Его также будут лечить от хронического алкоголизма. Мужчина ранее был пять раз судим за кражу.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-