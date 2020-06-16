Убийце мужчины в Толочинском районе дали 14 лет колонии

16 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор по жестокому убийству мужчины в Толочинском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Антон Горохов.

Трагедия произошла 23 сентября 2019 года. Компания распивала спиртные напитки в деревне Крыницы. Между 62-летним и 22-летним мужчинами возник спор, который перерос в драку. Молодой человек начал избивать местного жителя, после перетащил его на улицу и оставил около дороги. Прохожим парень рассказал, что обнаружил лежащего в крови мужчину на улице и попросил вызвать скорую. Потерпевший от травм скончался в больнице в тот же день. Экспертиза установила, что мужчине было нанесено более 20 ударов в разные части тела.

Суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Его также будут лечить от токсикомании.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-