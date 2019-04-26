Убившего трех человек жителя Лунинца этапировали в СИЗО Бреста

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Лунинца, обвиняемого в убийстве трех человек, этапировали с следственный изолятор Бреста, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Вечером 8 марта, находясь дома у тещи, 66-летний мужчина во время ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Они скончались. После этого фигурант выстрелил из ружья себе в голову, но остался жив. В тяжелом состоянии лунинчанина доставили в районную больницу, затем для дальнейшего лечения перевели в военный госпиталь в Минске. На протяжении всего этого времени он находился под конвоем. Для дальнейшего содержания под стражей обвиняемый этапирован в СИЗО Бреста.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) УК. "Расследование уголовного дела продолжается. Следователи проводят комплекс следственных действий, в том числе с участием обвиняемого", - сказал Дмитрий Иванюк.

Фигурант ранее к уголовной ответственности не привлекался, разрешения на хранение оружия не имел.-0-