Учащийся колледжа из Гродно выманил у мужчины $270 под предлогом трудоустройства за рубежом

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Учащийся колледжа из Гродно под предлогом помощи в трудоустройстве за рубежом выманил у иностранца $270. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) УК, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

С заявлением о совершении преступления обратился 31-летний житель Азербайджана. Мужчина нашел в интернете объявления о трудоустройстве за границей. Организатор за денежное вознаграждение обещал помочь найти легальную работу в одной из скандинавских стран. Однако после того как были перечислены $270, обещание не выполнил.

Как выяснилось, подозреваемый, ранее не судимый 21-летний житель Гродно, никакого отношения к сфере трудоустройства за границей не имеет. "Молодой человек признал свою вину в содеянном и добровольно возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб", - отметил Сергей Шершеневич.

Следователи не исключают, что жертвами подозреваемого могли стать другие граждане, и просят сообщить об этом по телефонам: 8 (0152) 72-41-64, 72-40-40 или 102.-0-