Учащийся колледжа в Бресте похитил с банковских карт более Br7 тыс.

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учащийся одного из колледжей Бреста стал фигурантом уголовного дела о хищении денег путем использования компьютерной техники, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

На 17-летнего хакера вышли сотрудники управления по противодействию киберпреступности. С помощью интернета парень с июня 2020 года похищал деньги с карт-счетов жителей не только Брестской, но и других областей республики. Вначале он использовал номера банковских карт своих друзей и знакомых, позже стал подбирать номера через приложение одного из банков. Деньги переводил на подконтрольный ему счет. Пока установлено 55 потерпевших, сумма ущерба составила более Br7 тыс.

Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило в отношении молодого человека уголовное дело по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Проводятся неотложные следственные действия по установлению других потерпевших.

УВД напоминает, что ни при каких условиях нельзя показывать посторонним реквизиты своих банковских карточек, тем более передавать их в чужие руки.-0-