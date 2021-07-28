Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к 6 годам колонии

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участника массовых беспорядков в Минске приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установили, что фигурант ночью 9 августа 2020 года вблизи пересечения пр.Машерова, ул.Сторожевской и ул.Даумана в Минске принял участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества. Он выкрикивал лозунги с призывами к беспорядкам, забрасывал камнями и другими предметами сотрудников милиции и их специальный транспорт. Своими действиями обвиняемый блокировал движение транспорта.

В соответствии с предложением гособвинителя и с учетом представленных им доказательств суд Московского района Минска вынес обвинительный приговор: 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-