Участники беспорядков на металлургическом предприятии проходят по уголовному делу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении активных участников беспорядков на БМЗ возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Четыре работника ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" проходят по уголовному делу по ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК.

По данным следствия, 17 августа на территории предприятия группа агрессивно настроенных граждан - работников предприятия и иных лиц - остановила движение технологического транспорта, доставляющего сырье в сталеплавильные цеха. Это привело к нарушению работы завода и причинению ущерба.

"Информация о чрезвычайном происшествии поступила в УСК по Гомельской области. Следователи незамедлительно приступили к установлению обстоятельств произошедшего. В ходе доследственной проверки были опрошены свыше 100 граждан, осмотрены записи видеокамер, установленных на территории предприятия, а также видеозаписи, размещенные в сети Интернет", - рассказала официальный представитель.

Следователи провели тщательный анализ полученных данных и установили организаторов и активных участников несанкционированного мероприятия. В их действиях были усмотрены признаки состава преступления. Для эффективного расследования уголовного дела создана следственная группа.

С участием подозреваемых проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-