Угнанный в России Lexus нашли в Хотимске с поддельными документами и VIN-номером

10 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Угнанный в прошлом году в России Lexus нашли в Хотимске с поддельными документами и VIN-номером. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

"В сентябре прошлого года в Москве неизвестными было совершено хищение легкового автомобиля Lexus LX450D 2019 года выпуска. Благодаря имеющейся в автомобиле спутниковой системе безопасности удалось установить местонахождение похищенного транспортного средства - город Хотимск Могилевской области", - рассказала она.

Во время проверки Хотимским РОВД по данному факту были назначены судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств, а также судебная техническая экспертиза документов.

"По результатам судебной технической экспертизы документов установлено, что бланк свидетельства о регистрации транспортного средства выполнен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. В частности, реквизиты свидетельства о регистрации транспортного средства выполнены способами струйной, офсетной, а также электрофотографической печати. Элементы защиты бланка имитированы", - отметила официальный представитель управления.

Благодаря судебной экспертизе идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств было установлено, что VIN автомобиля подвергался изменению: был удален слой металла с последующей установкой металлической пластины со знаками вторичной маркировки.

Хотимским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело.-0-