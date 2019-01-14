Угнать за 60 секунд: житель Лепеля за ночь пытался совершить тройной угон

14 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Лепеля за ночь пытался совершить тройной угон, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Ночью 12 января 26-летний житель Лепеля решил съездить по делам в Борисов. Транспортное средство, за неимением собственного, он решил угнать. Хорошо разбираясь в "Жигулях", которые мог открыть голыми руками и завести даже с закрытыми глазами, угонщик присматривал автомобили именно советского автопрома. Первые две попытки оказались неудачными: вскрытые машины из-за стоявшего в ту ночь мороза не завелись. Повезло с третьего раза. В переулке, расположенном в 200 м от местного РОВД, угонщику наконец-то попалась машина, которая не стала "капризничать". Однако мужчине к тому моменту уже расхотелось ехать в Борисов, поэтому он просто покатался по городу и оставил автомобиль.
Заявления о попытках угона и угоне однотипных машин поступили в милицию утром. Правоохранителям понадобилось полдня, чтобы вычислить и поймать угонщика.
Как оказалось, специалист по "Жигулям" уже имел судимость за аналогичные преступления и совсем недавно освободился из мест заключения. При этом нынешний случай один в один повторил предыдущий печальный опыт двухлетней давности, когда он точно так же попался на угоне машины любимой марки после двух неудачных попыток.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК.-0-
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