Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака начали рассматривать в Минске

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака начал рассматривать Минский областной суд, передает корреспондент БЕЛТА.

Судебное разбирательство проходит в здании суда Минского района. Дело слушается в закрытом судебном заседании.

Органом предварительного расследования Колесникова и Знак обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.3 ст.361, ч.1 ст.361-1 УК. Они находятся под стражей.

Как ранее отмечали в Генпрокуратуре, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Светланы Тихановской, утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к забастовкам на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства - нелегитимным.

Максим Знак

На пресс-конференции, проведенной 18 августа 2020 года в Минске, Колесникова, Знак и ряд других лиц заявили о создании по инициативе Светланы Тихановской так называемого координационного совета как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти.

Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания координационного совета они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси.

Вместе с тем, отмечали в Генпрокуратуре, действительной целью создания координационного совета была координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем, разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе, а также публичные призывы к воспрепятствованию законному функционированию органов государственной власти и управления.-0-