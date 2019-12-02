Уголовное дело возбудили по факту падения строительного забора на женщину

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По факту травмирования женщины в Гродно возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Инцидент произошел 29 ноября на улице Горького. Около 19.00 на проходившую мимо 40-летнюю женщину упало временное строительное ограждение. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

"Следователями осмотрено место происшествия, изъяты различные предметы и объекты, планируется назначение судебно-медицинской, строительной, криминалистических экспертиз. Опрошены сотрудники организации, занимающейся установкой временного строительного ограждения, изъята документация по данному вопросу. Также опрошены жильцы соседних домов, работники магазина, находящегося в непосредственной близости с местом происшествия", - рассказала Инна Позняк.

Следствие пришло к выводу, что прораб задействованной на объекте организации не обеспечил безопасное проведение строительных работ. В результате и произошло падение ограждения. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 37-летнего прораба возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

С участием подозреваемого проводятся следственные и иные процессуальные действия. -0-