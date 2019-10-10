Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой в Ошмянском районе

10 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ошмянский районный отдел СК по факту ДТП с маршруткой возбудил уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы. Около деревни Огородники водитель маршрутного такси пошел на обгон. На встречной полосе маршрутка столкнулась с автомобилем "Рено". После этого микроавтобус "Мерседес" вылетел с дороги и перевернулся. В салоне маршрутки находились 14 пассажиров. Двое из них госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения). Для осмотра места происшествия привлечены наиболее опытные сотрудники управления Следственного комитета по Гродненской области, а также передвижная криминалистическая лаборатория.
Пассажиров, которые находились в маршрутке, а также тех, кто располагает сведениями о происшествии, следователи просят позвонить по телефону (80152) 72 40 40.-0-