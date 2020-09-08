8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Логойском районе, где погиб пассажир и двое госпитализированы. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси.

На автодороге М3 в Логойском районе 7 сентября автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении по маршруту Плещеницы - Логойск - Минск микроавтобусом Mercedes-Benz. От удара микроавтобус опрокинулся.

Установлено, что колеса легкового автомобиля попали в образовавшийся на проезжей части поток воды. Из-за этого произошел неуправляемый занос. Автомобиль столкнулся с маршрутным такси.

В результате 30-летний местный житель скончался от полученных травм. По опубликованной информации пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой в своем Telegram-канале, из обратившихся за медицинской помощью госпитализированы двое жителей Логойского района: 57-летняя и 37-летний пассажиры.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК. Следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Расследование продолжается.-0-