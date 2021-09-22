Уголовное дело возбуждено по факту смертельного наезда поезда на рабочих в Орше

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства нарушения правил охраны труда бригадиром пути железнодорожной станции Орша-Западная. Здесь в феврале поезд наехал на рабочих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксану Лазько.

По данным следствия, днем 13 февраля 2021 года на станции Орша-Западная рабочие чистили снег с железнодорожного полотна. В это время по пути шел дизель-поезд Орша - Кричев. Машинист подал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В результате наезда 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй рабочий получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователь с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области осмотрел место происшествия и поезд. Назначены экспертные исследования, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам. Опрошены пострадавший, очевидцы, машинист и его помощник, сотрудники дистанции пути. Изъята и изучена документация о выдаче специальных средств, расшифровки скорости движения поезда, заключение по несчастному случаю Оршанского межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда.

Установлено, что 36-летний бригадир пути не обеспечил безопасное производство работ по очистке стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега, не организовал работу по ограждению места производства работ переносным сигналом остановки. При проверке получена информация, что переносные сигналы остановки были в необходимом количестве для организации безопасной работы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Расследование уголовного дела продолжается.-0-