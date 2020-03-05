Уголовное дело возбуждено после аварии в шахте "Беларуськалия"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено из-за аварии в шахте "Беларуськалия", которая произошла 4 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

"По факту причинения смерти по неосторожности следователями возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.144 УК). Проводится анализ изъятой производственной и технической документации, в том числе регламентирующей технику безопасности, охрану труда, эксплуатацию транспортного средства. Назначены судебно-медицинские, автотехническая и иные экспертизы, допрашиваются пострадавшие, работники и должностные лица организации", - проинформировали в СК.

Как сообщалось, 4 марта водитель подземной машины получил травмы в шахте ОАО "Беларуськалий" и позже скончался в больнице. По предварительной информации, подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате пострадали находившиеся в транспортном средстве сотрудники предприятия. Восемь работников, в том числе водитель, были доставлены в больницу.

Минздрав проинформировал, что с места происшествия людей привезли в больницу четыре бригады СМП, в том числе бригада интенсивной терапии. После того, как на месте была оказана медицинская помощь, пациентов доставили в Солигорскую ЦРБ. Одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно. Его не госпитализировали.

Пять пострадавших в ЧП переведены для продолжения лечения в Минск. Один пациент остается на лечении в Солигорской ЦРБ в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней планируется перевод на амбулаторное лечение.-0-