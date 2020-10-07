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07 октября 2020, 09:15

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего подростка в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело в отношении водителя, сбившего на пешеходном переходе в Витебске подростка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Авария произошла утром 5 октября на Московском проспекте. 27-летний водитель Peugeot вблизи дома №33 наехал на 14-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП парню были причинены телесные повреждения.

Установлено, что водитель в момент наезда был трезв. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК.

Для установления всех обстоятельств аварии следователи просят свидетелей и очевидцев ДТП обратиться по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375333 998 044 (круглосуточно).-0-

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