Уголовное дело возбуждено за оскорбительные комментарии под некрологом милиционеру

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под некрологом милиционеру оставили оскорбительные комментарии - возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Материал о смерти сотрудника могилевского УВД вышел в ведомственной печати. После он был растиражирован в интернете. "Некоторые пользователи вместо соболезнования и слов поддержки близким оставили под публикацией оскорбительные слова", - сообщили в МВД.

Оперативники областного управления ГУСБ выявили трех авторов негативных постов. Ими оказались 37-летней минчанин, 63-летняя женщина из Сморгони и 49-летний житель Витебска.

Следователи дали правовую оценку действиям комментаторов. Они признаны подозреваемыми по уголовному делу за публичное оскорбление представителя власти.-0-