Уголовное дело за незаконную рубку деревьев возбуждено в отношении жителя Гродно

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно расследуется дело о незаконной рубке деревьев. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В конце января 2020 года в окрестностях областного центра сотрудники Гродненского лесхоза остановили грузовик, перевозивший колотые дрова. У водителя не было документов на груз и объяснить, кому принадлежат дрова, он также не смог. Сотрудники лесхоза обнаружили места незаконной рубки деревьев и уведомили об этом правоохранителей.

Обвиняемый

"32-летний житель Гродно с сентября 2019 года по февраль 2020-го в различных кварталах Индурского лесничества незаконно вырубал деревья и кустарники, причинив ущерб окружающей среде на сумму более Br70 тыс. По данным следствия, мужчине помогали неосведомленные о его противоправной деятельности граждане", - рассказала Инна Позняк.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета предъявил мужчине обвинение по ч.3 ст.277 (незаконная рубка древесно-кустарниковой растительности, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК.

С участием свидетеля произведена проверка показаний на месте. Фото УСК по Гродненской области

Следователи с помощью квадрокоптера осмотрели места незаконной рубки, допросили обвиняемого и свидетелей. С их участием проведены проверки показаний на месте, очные ставки, назначено производство необходимых экспертных исследований.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются те, кто приобретал у обвиняемого дрова без документов. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят обратиться по телефонам 8 (0152) 72-42-44, +37529 553-73-76 либо 8 (0152) 72-40-40 (круглосуточно) в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области.-0-