Уголовное дело за приписки возбуждено в отношении должностных лиц МТФ в Кличевском районе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кличевского района при проверке исполнения законодательства о сохранности крупного рогатого скота в одном из сельскохозяйственных предприятий района установила признаки служебного подлога, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.
Главный зоотехник и заведующая молочно-товарной фермой с января по август внесли в официальные документы о движении скота заведомо недостоверные сведения о приросте его живой массы на 29 158 кг. После подписания должностные лица передали документы в бухгалтерию предприятия. Тем самым они стремились избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за ненадлежащее содержание животных. Среди других мотивов - желание остаться в занимаемой должности, продемонстрировать свою значимость и востребованность.
Как результат, прокуратура Кличевского района возбудила уголовное дело по ч.1 ст.427 УК. Оно направлено в Кличевский районный отдел Следственного комитета Беларуси.-0-
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