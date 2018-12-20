Уголовное дело за приписки возбуждено в отношении должностных лиц МТФ в Кличевском районе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кличевского района при проверке исполнения законодательства о сохранности крупного рогатого скота в одном из сельскохозяйственных предприятий района установила признаки служебного подлога, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Главный зоотехник и заведующая молочно-товарной фермой с января по август внесли в официальные документы о движении скота заведомо недостоверные сведения о приросте его живой массы на 29 158 кг. После подписания должностные лица передали документы в бухгалтерию предприятия. Тем самым они стремились избежать привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности за ненадлежащее содержание животных. Среди других мотивов - желание остаться в занимаемой должности, продемонстрировать свою значимость и востребованность.

Как результат, прокуратура Кличевского района возбудила уголовное дело по ч.1 ст.427 УК. Оно направлено в Кличевский районный отдел Следственного комитета Беларуси.-0-