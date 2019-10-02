Уголовное дело заведено на брестчанина за попытку дачи взятки сотруднику ГАИ

2 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водитель пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 1 октября примерно в 12.25 на улице Янки Купалы. Внимание сотрудника ГАИ привлек "Фольксваген Поло", который проехал на запрещающий сигнал светофора. Инспектор включил проблесковые маячки и через громкоговорящее устройство потребовал остановиться. Однако водитель его проигнорировал и попытался скрыться, свернув с улицы во двор, где и был остановлен.

При проверке документов выяснилось, что 62-летний брестчанин в течение года проезжал на запрещающий сигнал светофора не раз. Чтобы инспектор не привлек его к ответственности, мужчина попытался дать ему взятку в размере Br50. Сотрудник ГАИ неоднократно предупредил водителя об уголовной ответственности, тем не менее тот положил деньги на планшет. Информация была передана в оперативно-дежурную службу. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 (дача взятки) УК.

"Выявление и пресечение таких преступлений является для милицейского ведомства принципиальной позицией и устойчивым правилом. Максимальное наказание предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы", - отметила Ольга Чемоданова.-0-