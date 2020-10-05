Уголовные дела возбуждены против 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления собственной безопасности по Минску МВД Беларуси продолжают устанавливать лиц, которые на различных интернет-ресурсах публикуют сведения о сотрудниках милиции и их родственниках, а также тех, кто, подавшись на провокации и призывы, оскорбляют правоохранителей и угрожают им. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела. К примеру, 25-летний задержанный признается, что поддался на провокации телеграм-каналов и написал нелестные слова более чем десятку сотрудников милиции - теперь раскаивается. А женщина-почтальон, начитавшись призывов "сливать" конфиденциальные данные правоохранителей, воспользовалась своими служебными полномочиями и сообщила сведения о 35 гражданах, в том числе и о сотрудниках милиции", - рассказали в ГУВД.

"Лица, совершившие противоправные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел, будут устанавливаться, и их действиям обязательно будет дана соответствующая правовая оценка", - добавили в ведомстве.-0-