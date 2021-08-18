Уголовные дела возбуждены за угрозу насилием и оскорбление прокурора Бреста





По материалам дел неустановленное лицо направило в мессенджере Viber на персональный номер потерпевшего сообщение, в котором говорилось о намерении применить к нему физическое насилие.





Как установлено, такие угрозы поступили прокурору Бреста после размещения в деструктивных Telegram-каналах сведений о его частной жизни и персональных данных.





Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ч.1 ст.366 УК.





Для организации предварительного расследования прокуратура направила уголовные дела в управление Следственного комитета по Брестской области.





Тем временем суд Солигорского района приговорил 58-летнюю местную жительницу к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за оскорбление в Telegram сотрудника ОВД. Кроме того, с обвиняемой в пользу потерпевшего взыскано Br1,5 тыс. в счет возмещения морального вреда.





Как пояснили в службе информации прокуратуры Минской области, обвиняемая 27 ноября 2020 года со своего мобильного телефона, который по решению суда изъят в собственность государства, разместила на персональной странице в одном из Telegram-каналов общедоступный для просмотра оскорбительный комментарий в адрес сотрудника Каменецкого РОВД. В нем содержались ненормативная лексика и негативная оценка личности потерпевшего. В суде женщина вину не признала.-0-

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области возбудила уголовные дела по факту угрозы насилием, а также сбора и распространения в интернете сведений о частной жизни и персональных данных прокурора Бреста. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.