Угрожавший ножом ребенку житель Браславского района заключен под стражу

30 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сельчанин из Браславского района, вымогавший деньги на алкоголь под угрозой расправы с ребенком, заключен под стражу, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Происшествие случилось вечером 21 ноября. 37-летний отец пришел в гости с двумя детьми к 33-летнему знакомому. В это время в доме находились еще один односельчанин и мать хозяина дома. Пока женщина общалась с детьми, трое мужчин вышли в коридор покурить, где между ними возник конфликт.

После ссоры отец сказал детям, чтобы они собирались домой. Далее события приняли криминальный оборот: 42-летний гость хозяина дома взял на руки пятилетнего мальчика, приставил к его груди нож и потребовал деньги. После того как мужчина отдал всю наличность, мальчика отпустили. Вернувшись домой, отец вызвал милицию.

В настоящее время главному фигуранту происшествия предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершенный группой лиц). Он заключен под стражу. Ко второму подозреваемому применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В отношении обоих мужчин следователями назначены судебно-психиатрические экспертизы. -0-