Украденные в храмах Добрушского района старинные иконы вернули в епархию

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители нашли и вернули в Гомельскую епархию украденные в церкви Добрушского района старинные иконы, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Найденные работы XVIII - конца XIX веков передали архиепископу Гомельскому и Жлобинскому Стефану начальник Добрушского РОВД Владислав Гасымов и начальник Добрушского РОСК Сергей Кузьменков.

Как сообщалось, в ночь на 25 сентября в деревне Дубровка был задержан мужчина, подозреваемый в краже из местной церкви икон "Скоропослушница" и "Святитель Николай Чудотворец". Он спрятал их на кладбище, однако на обратном пути, ожидая такси, его остановили оперативники.

По имеющейся информации, вор-рецидивист был также причастен к другим кражам. В частности, к пропаже старинной иконы Божьей Матери "Всех скорбящих радость" из церкви в деревне Гадичево в начале июля и иконы "Умягчение злых сердец" и золотых украшений из храма в деревне Ленино в начале сентября. Эти работы он успел реализовать. Как уточнили в УВД, местонахождение икон установлено, решается вопрос об их возвращении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома