Украинец пытался ввезти в Беларусь марихуану

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни в пункте пропуска "Мокраны" задержали гражданина Украины, который намеревался ввезти на территорию Евразийского экономического союза марихуану, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

45-летний украинец ехал в Беларусь пассажиром легкового автомобиля Hyundai. На наличие в авто запрещенных веществ указала служебная собака. В дорожной сумке мужчины обнаружили около 2 г вещества, схожего с марихуаной. Он попытался порвать сверток с наркотиком и выбросить, но брестские таможенники этого не допустили. Вещество было изъято и направлено на экспертизу.

Заключение эксперта Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердило подозрения таможенников: вещество оказалось наркотиком - марихуаной.

Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с уплатой штрафа или без уплаты.-0-