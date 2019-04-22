Упавшему в смотровой колодец пенсионеру из Речицы возместили Br1,5 тыс. морального вреда

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Речицкого района обоснованно были удовлетворены исковые требования пенсионера из райцентра о взыскании в его пользу компенсации морального вреда, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Гражданское дело по иску 76-летнего жителя Речицы к РУП "Белтелеком" о взыскании Br3 тыс. компенсации морального вреда было рассмотрено судом Речицкого района в ноябре прошлого года. "В заявлении истец указал, что в июне 2018 года на пешеходной дорожке у торца жилого дома по улице Советской в Речице он наступил на не закрепленную должным образом крышку люка, которая перевернулась, и он провалился в смотровой колодец, находящийся в ведении РУП "Белтелеком", - рассказали в областном суде. При падении мужчина травмировал грудь, живот, ноги.
Суд удовлетворил исковые требования о взыскании с ответчика Br1,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда.
Впоследствии в суд Гомельской области поступила апелляционная жалоба предприятия-ответчика и протест заместителя прокурора Речицкого района о недоказанности факта травмирования пенсионера при падении в смотровой колодец.
"Суд апелляционной инстанции проверил законность решения районного суда и опроверг доводы жалобы предприятия и протеста заместителя прокурора Речицкого района, защитив права истца и взыскав денежную компенсацию морального вреда с учетом установленных обстоятельств дела и степени физических и нравственных страданий жителя райцентра", - подчеркнула Ольга Барсукова. Также при апелляционном рассмотрении дела установлено, что до суда мужчина обращался в прокуратуру района.
Коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда пришла к выводу, что требования пенсионера были удовлетворены районным судом обоснованно, оставив его решение от 8 ноября 2018 года без изменений.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3497 BYN
|2.346 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0891 BYN
|2.087 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2754 BYN
|3.272 BYN
|3.278 BYN