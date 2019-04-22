Упавшему в смотровой колодец пенсионеру из Речицы возместили Br1,5 тыс. морального вреда

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Речицкого района обоснованно были удовлетворены исковые требования пенсионера из райцентра о взыскании в его пользу компенсации морального вреда, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Гражданское дело по иску 76-летнего жителя Речицы к РУП "Белтелеком" о взыскании Br3 тыс. компенсации морального вреда было рассмотрено судом Речицкого района в ноябре прошлого года. "В заявлении истец указал, что в июне 2018 года на пешеходной дорожке у торца жилого дома по улице Советской в Речице он наступил на не закрепленную должным образом крышку люка, которая перевернулась, и он провалился в смотровой колодец, находящийся в ведении РУП "Белтелеком", - рассказали в областном суде. При падении мужчина травмировал грудь, живот, ноги.

Суд удовлетворил исковые требования о взыскании с ответчика Br1,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Впоследствии в суд Гомельской области поступила апелляционная жалоба предприятия-ответчика и протест заместителя прокурора Речицкого района о недоказанности факта травмирования пенсионера при падении в смотровой колодец.

"Суд апелляционной инстанции проверил законность решения районного суда и опроверг доводы жалобы предприятия и протеста заместителя прокурора Речицкого района, защитив права истца и взыскав денежную компенсацию морального вреда с учетом установленных обстоятельств дела и степени физических и нравственных страданий жителя райцентра", - подчеркнула Ольга Барсукова. Также при апелляционном рассмотрении дела установлено, что до суда мужчина обращался в прокуратуру района.

Коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда пришла к выводу, что требования пенсионера были удовлетворены районным судом обоснованно, оставив его решение от 8 ноября 2018 года без изменений.-0-