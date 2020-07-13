Уроженца Быховского района обвиняют в двойном убийстве восьмилетней давности

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженца Быховского района задержали по делу о двойном убийстве, которое произошло в 2012 году. Мужчине предъявлено обвинение, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

В июле 2012 года в одной из деревень Быховского района произошло убийство. Согласно заключению экспертизы смерть 77-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила от множественных телесных повреждений.

По подозрению в убийстве был задержан 42-летний сын супругов. Мужчина жил вместе с родителями, злоупотреблял спиртным и неоднократно избивал мать. На допросе рассказал, что в ночь убийства был пьян и ничего не помнит. У него было разбито лицо, и он предположил, что между ним и родителями произошла драка.

"Анализ собранных по делу доказательств не позволял сделать категоричный вывод, что сын убил родителей. Уголовное преследование в отношении него было прекращено, - рассказала Анастасия Лавринович. - Следователи совместно с оперативными сотрудниками органов внутренних дел продолжали собирать новые доказательства по делу".

В мае этого года в милицию обратилась жительница Кличевского района. Ее муж был свидетелем по этому уголовному делу. Женщина сообщила, что ее 26-летний супруг выпивает и избивает ее, а также угрожает убить. "Он часто говорил, что убьет ее так же, как убил престарелых супругов", - отметила Анастасия Лавринович.

Следственное управление УСК по Могилевской области возобновило уголовное дело. По подозрению в совершении двойного убийства 26-летний уроженец Быховского района был задержан.

"Установлено, что в 2012 году он проживал в той же деревне в Быховском районе. Во время допроса мужчина признался, что в день убийства между ним и сыном погибших возник конфликт, во время которого он несколько раз ударил последнего. Вечером пришел домой к мужчине, чтобы окончательно выяснить отношения. Он вновь ударил его несколько раз, после чего мужчина потерял сознание. Затем молодой человек руками и ногами избил его престарелых родителей и скрылся с места происшествия", - рассказала Анастасия Лавринович.

При проверке показаний обвиняемый указал место преступления и рассказал об обстоятельствах убийства.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2. ст. 139 УК (убийство двух заведомо престарелых лиц, совершенное с особой жестокостью). Он находится под стражей. Назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следствие продолжается. Окончательная правовая оценка будет дана по окончанию предварительного расследования.-0-