УСК по Минской области расследует ДТП с двумя погибшими пассажирами маршрутки

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием маршрутного транспортного средства, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Днем 9 сентября 48-летний житель Могилевской области за рулем микроавтобуса Volkswagen вез в Могилев пять пассажиров - строителей. "Двигаясь по правой полосе автодороги М14 вблизи деревни Мариполь Минского района, водитель не учел складывающуюся дорожную обстановку и столкнулся со стоявшим по техническим причинам на обочине автопоездом МАЗ, - рассказала Татьяна Белоног. - В результате двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм погибли на месте - это 38-летний и 41-летний жители Могилева. Водитель и трое пассажиров Volkswagen с травмами различного характера госпитализированы. Водитель автопоезда, 58-летний житель Слуцка, не пострадал".

Правоохранители осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, объекты, имеющие значение для установления механизма развития ДТП. Минский районный отдел СК в отношении водителя Volkswagen возбудил уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Для определения технического состояния, скоростного режима микроавтобуса, а также расположения транспортных средств в момент аварии назначены экспертизы. Их производство поручено управлению ГКСЭ по Минской области.-0-