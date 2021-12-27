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27 декабря 2021, 09:30

Утечку газа ликвидировали из цистерны ж/д состава в Брестской области

Фото из архива
Фото из архива

27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. На станции Лунинец в течение часа ликвидировали утечку природного газа, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел 26 декабря. В 12.56 поступило сообщение об утечке пропан-бутановой фракции из-под защитного колпака запорной арматуры цистерны железнодорожного состава №3431, прибывшего со станции Речица.

В 14.00 утечку устранили, поджав вентиль запорной арматуры. Пострадавших нет. Предполагаемая причина инцидента - не плотно закрытый вентиль при максимально допустимом наполнении цистерны.-0-

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