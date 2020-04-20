В Барановичах бесправница сбила пешехода и скрылась с места ДТП

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Авария произошла 18 апреля около 7.00. По предварительной информации, 53-летний водитель легкового автомобиля "Форд Транзит" на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 31-летнего мужчину. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Женщина скрылась с места аварии, но вскоре была задержана сотрудниками ГАИ и Департамента охраны. Установлено, что пять лет назад она была лишена права управления.-0-