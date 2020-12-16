В Барановичах из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Информация о пожаре в доме на улице 50 лет ВЛКСМ поступила спасателям сегодня в 7.14. Возгорание случилось в квартире на 1-м этаже, на верхних этажах было плотное задымление. Работники МЧС спасли 66-летнего владельца квартиры. После осмотра бригадой скорой помощи его госпитализировали. У него диагностировали отравление продуктами горения и ожоги.

По лестничному маршу эвакуировали жильцов подъезда.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь уничтожил имущество в кухне, закопчены стены и потолок в квартире. Причины произошедшего выясняются.-0-