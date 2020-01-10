В Барановичах на пожаре погиб молодой мужчина

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на пожаре погиб 30-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел сегодня ночью. В 2.29 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме. К моменту прибытия спасателей одноэтажный кирпично-шлакобетонный дом горел изнутри. Была угроза распространения огня на соседние строения. Звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате обнаружен погибший мужчина. Им оказался житель Пружанского района 1990 года рождения.

Пожар локализован и ликвидирован. Огонь повредил перекрытие на площади 40 кв.м, внутреннюю отделку и имущество в жилище. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС