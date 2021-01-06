В Барановичах при пожаре в пятиэтажке погибли мужчина и женщина

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6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах при пожаре в пятиэтажном доме погибли два человека, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.
Информация о задымлении в подъезде дома на улице Советская поступила спасателям сегодня около 06.30. Наблюдалось горение в квартире на первом этаже. Со слов соседей, внутри могли быть люди. Сотрудники МЧС обнаружили в бессознательном состоянии 59-летнего хозяина квартиры и его сожительницу. Бригада скорой медицинской помощи констатировала их смерть.
Пожар локализован и ликвидирован. В результате повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире, закопчены стены и потолок.
Причина пожара устанавливается.-0-