В Барановичах расследуют кражу Br197 тыс. из гаража местного жителя

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении имущества в особо крупном размере, сообщил БЕЛТА заместитель начальника УСК по Брестской области Сергей Горошко.

По данным следствия, 61-летний горожанин и его сыновья долгое время откладывали деньги, которые хранили в гараже в закатанных трехлитровых банках. Утром 27 февраля мужчина обнаружил отсутствие сбережений и обратился в правоохранительные органы. Он пояснил, что сыновья постоянно проживают в Минске и приезжают в гости редко, а он сам в гараже не появлялся с ноября прошлого года.

При расследовании уголовного дела установлено, что у потерпевших похищено более Br197 тыс. Следователи с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Допрошены потерпевшие и свидетели, назначены экспертные исследования, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В целом в Брестской области снизилось количество краж по сравнению с прошлым годом. За январь - июнь следственные подразделения региона возбудили 1434 уголовных дела о кражах, это более 26% от общего количества преступлений. Пять краж совершены в крупном размере (ущерб составляет более 250 базовых величин), одна - в особо крупном (ущерб более 1000 БВ). За аналогичный период 2020 года было возбуждено 1587 уголовных дел о хищениях имущества физических и юридических лиц, из которых в 37 случаях ущерб превысил 250 БВ, в четырех - 1000 БВ.

"В числе самых распространенных предметов хищения можно выделить деньги, велосипеды, мобильные телефоны. Но зачастую для преступника важен не сам предмет, а выгода, которую он может извлечь. Поэтому в практике встречаются хищения пчел, домашних птиц, кроликов, крупного рогатого скота, гужевых повозок. Большинство случаев свидетельствует о личной невнимательности потерпевших", - отметил Сергей Горошко.-0-