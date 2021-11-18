В Барановичах следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек в доте

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Барановичах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Днем 17 ноября в лесопосадке, в помещении долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны, были обнаружены обгоревшие тела 59-летнего мужчины и 57-летней женщины. Установлено, что погибшие не имели определенного места жительства. По одной из версий, сооружение они использовали для проживания, о чем свидетельствует наличие продуктов питания, одежды и обуви.

Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены исследования, чтобы установить обстоятельства произошедшего и причины возгорания. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-

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