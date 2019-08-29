В Барановичах в мусор выбросили колбу с ртутью

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах неизвестный выбросил в мусор емкость с ртутью, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

В оперативно-дежурную часть ГОВД поступил звонок из городского отдела по ЧС. Диспетчер сообщил милиционерам, что местный житель 1959 года рождения нашел колбу с серебристым веществом внутри. Выяснилось, что мужчина вместе с сыном убирал в доме, а затем вынес мусор на улицу. Возле контейнера для отходов он заметил колбу, накрытую пакетом и завернутую в газету. В полуторалитровом сосуде находилось более трех килограммов ртути.

Специалистам предстоит выяснить, кому принадлежала емкость с жидким металлом.-0-