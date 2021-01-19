В Барановичах водитель заправлялся за счет предприятия

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах водитель предприятия использовал служебную топливную карту для личных целей, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Осуществляя контроль за расходованием топлива при использовании заправочной электронной карты, на предприятии обнаружили пропажу 255 л дизельного топлива. Ущерб организации составил около Br500. Оперативники ОБЭП Барановичского ГОВД установили, что в растрате виновен 39-летний водитель предприятия. По служебной карте он заправлял личный автомобиль, а также машины знакомых и близких. Чтобы у работодателя не возникло подозрений, мужчина заливал топливо небольшими партиями в бак своей машины, другую часть горючего заполнял в отдельные канистры.

Работник возместил ущерб предприятию. Следователи дали правовую оценку его действиям. Минимальное наказание, которое грозит за присвоение или растрату имущества, - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом. Санкция статьи также предполагает арест, ограничение свободы на срок до четырех лет и даже лишение свободы на такой же срок.-0-