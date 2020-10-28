В Барановичском районе легковушка сбила пешехода

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в ДТП погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 28 октября около 5.40 на 208-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, автомобиль "Рено" под управлением 54-летнего жителя Бреста сбил мужчину, который шел по проезжей части. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

Фото МВД

На место ДТП выезжали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. "Личность погибшего установлена - им оказался 62-летний житель Барановичей", - отметили в УВД.-0-