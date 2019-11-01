В Барановичском районе мальчика насмерть придавило футбольными воротами

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в Барановичском районе. Информация об этом размещена в официальном аккаунте СК в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, днем в агрогородке Русино 11-летний мальчик играл в футбол на стадионе. Во время матча он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью тела ворота упали и придавили его.
Проведенные прибывшей бригадой скорой помощи реанимационные мероприятия успехом не увенчались, школьник скончался.
Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по данному факту.-0-